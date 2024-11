Skład nowej Komisji Europejskiej. Jest decyzja europarlamentu

W środę w Parlamencie Europejskim odbyło się końcowe głosowanie nad składem nowej Komisji Europejskiej. Przewodnicząca Ursula von der Leyen zaprezentowała swój program i oficjalnie przedstawiła proponowany skład komisji. Wśród swoich współpracowników wskazała Piotra Serafina, który otrzyma tekę komisarza do spraw budżetu Unii Europejskiej.

- Jest zręcznym negocjatorem, będzie pracował z Radą i Parlamentem na rzecz budżetu, który będzie w stanie lepiej zareagować na wyzwania i zrobić to szybko - mówiła von der Leyen.

Dodała, że Serafin w Komisji Europejskiej będzie pracował nad kształtowaniem wieloletnich ram finansowych. - Bardzo często nasz budżet jest bardzo skomplikowany i finansuje to samo w różnych programach na różne sposoby, więc musimy bardziej skupić się na tym, żeby inwestować w nasze priorytety. Dlatego Piotr Serafin będzie odpowiadał za ukształtowanie naszych przyszłych wieloletnich ram finansowych - tłumaczyła. .

Wieloletnie ramy finansowe określają budżet Unii Europejskiej na okres siedmiu lat z podziałem na kategorie. Obecnie obowiązuje budżet długoterminowy na lata 2021–2027. Oprócz ram finansowych co roku negocjuje się i przyjmuje budżet roczny.

Teraz po zatwierdzeniu Komisji Europejskiej w nowym składzie przez Parlament Europejski ostateczną decyzję podejmą kraje członkowskie w Radzie Unii Europejskiej. Decyzja wymaga większości kwalifikowanej ("za" musi zagłosować 55 procent państw członkowskich – w praktyce oznacza to 15 z 27 państw). Zakończenie procesu zatwierdzenia nowej komisji w listopadzie pozwoli jej na start 1 grudnia.

Polski komisarz w UE

Kandydatura Serafina została zapowiedziana już we wrześniu. Wówczas Ursula von der Leyen ogłosiła, że polski komisarz otrzyma tekę do spraw budżetu, zwalczania oszustw budżetowych i administracji publicznej. Dodatkowo Polak ma podlegać jej bezpośrednio, co ma podnieść jego rangę wśród pozostałych komisarzy.