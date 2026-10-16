Skandal z udziałem polityków partii Reform UK Nigela Farage'a. Wszystko się nagrało
Stacja ITV opublikowała nagrania, na których jeden z radnych partii Reform UK, Dean Miller z londyńskiego Bromley, wyraża opinię, że królowi Karolowi III powinno się obciąć głowę, bo jest muzułmaninem. Mówi, że to zdrada. Miller ocenia, że biali ludzie w Londynie zostali poddani "czystce etnicznej".
Kolejny polityk, Chris Whelan z Solihull, dał się nagrać, kiedy wyrażał uwagi na temat koleżanek partyjnych, mówiąc, że chciałby je molestować.
Inny działacz partii Alan Feeney, który został wiceburmistrzem Solihull, nazywa ludzi pochodzenia azjatyckiego "pasożytami" i domaga się, by muzułmanów "wyciągnąć z domów, wsadzić do samolotów" i odesłać do Pakistanu. Mówi, że niebiali powinni stanowić co najwyżej jeden procent brytyjskiej populacji.
Nagrania z politykami Reform UK. Nigel Farage o prowokacji
Głos zabrał premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham. - Mam nadzieję, że Reform UK podejmie natychmiastowe i zdecydowane działania - oświadczył, dodając, że w brytyjskiej polityce nie ma miejsca na żadną formę rasizmu i dyskryminacji.
Pytany przez BBC o nagrania Nigel Farage podkreślił, że jego ugrupowanie przeprowadza weryfikację potencjalnych członków z większą starannością, niż inne partie, ale podkreślił, że "nie da się zweryfikować wypowiedzi z przyszłości".
- Nie potrafię przewidzieć, co ktoś powie po alkoholu, kiedy jest prowokowany przez kogoś albo zachęcany do powiedzenia czegoś - stwierdził. - Zapewniam was, że gdyby śledztwo z ukrytą kamerą objęło setki radnych Partii Pracy albo Partii Konserwatywnej, jeśli prowokuje się ludzi, to w każdym ugrupowaniu znajdzie się wypowiedzi odrażające - dodał polityk. Podkreślił, że Feeney był do niedawna politykiem konserwatystów.
Kolejne problemy Reform UK
Reform UK przekazała, że wszystkie osoby pokazane przez ITV są objęte wewnętrznym dochodzeniem. ITV podała, że po ujawnieniu nagrań Miller zrezygnował z członkostwa w partii. W oświadczeniu dla stacji twierdził, że w czasie, gdy wypowiadał te słowa, był pod wpływem silnych leków.
Na doniesienia ITV zareagowała też m.in. Partia Zielonych, której rzecznik ocenił w komunikacie, że rasistowskie uwagi "są odbiciem programu" Reform UK.
Stacja zaprezentowała fragmenty programu ITV Exposure, który wyemitowany ma zostać w niedzielę. Śledztwo trwało rok, a kontrowersyjne wypowiedzi zarejestrowano między innymi podczas kampanii przed lokalnymi wyborami w Anglii i Walii.
To nie pierwsze problemy Reform UK w ostatnich miesiącach. Parlamentarny komisarz ds. standardów prowadzi śledztwo w sprawie potencjalnych nieprawidłowości dotyczących dotacji dla Farage'a, który niegodnie z zasadami miał nie zgłosić pieniędzy do rejestru korzyści.
Policja sprawdza natomiast, czy działacze ugrupowania próbowali obejść prawo wyborcze, by partia mogła przyjąć pół miliona funtów darowizny z zagranicy.