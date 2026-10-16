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Świat

Skandal z udziałem polityków partii Reform UK Nigela Farage'a. Wszystko się nagrało

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GettyImages-2298080072
Populistyczna partia Nigela Farage'a Reform UK rzuca głównym ugrupowaniom poważne wyzwanie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Christopher Furlong/Getty Images
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Dziennikarze śledczy ITV nagrali polityków partii Reform UK Nigela Farage'a. Całość materiału mają ujawnić w niedzielę, ale to, co do tej pory przedstawili opinii publicznej, już wywołało reakcję władz partii i premiera Wielkiej Brytanii.

Stacja ITV opublikowała nagrania, na których jeden z radnych partii Reform UK, Dean Miller z londyńskiego Bromley, wyraża opinię, że królowi Karolowi III powinno się obciąć głowę, bo jest muzułmaninem. Mówi, że to zdrada. Miller ocenia, że biali ludzie w Londynie zostali poddani "czystce etnicznej".

Kolejny polityk, Chris Whelan z Solihull, dał się nagrać, kiedy wyrażał uwagi na temat koleżanek partyjnych, mówiąc, że chciałby je molestować.

Inny działacz partii Alan Feeney, który został wiceburmistrzem Solihull, nazywa ludzi pochodzenia azjatyckiego "pasożytami" i domaga się, by muzułmanów "wyciągnąć z domów, wsadzić do samolotów" i odesłać do Pakistanu. Mówi, że niebiali powinni stanowić co najwyżej jeden procent brytyjskiej populacji.

Nagrania z politykami Reform UK. Nigel Farage o prowokacji

Głos zabrał premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham. - Mam nadzieję, że Reform UK podejmie natychmiastowe i zdecydowane działania - oświadczył, dodając, że w brytyjskiej polityce nie ma miejsca na żadną formę rasizmu i dyskryminacji.

Pytany przez BBC o nagrania Nigel Farage podkreślił, że jego ugrupowanie przeprowadza weryfikację potencjalnych członków z większą starannością, niż inne partie, ale podkreślił, że "nie da się zweryfikować wypowiedzi z przyszłości".

- Nie potrafię przewidzieć, co ktoś powie po alkoholu, kiedy jest prowokowany przez kogoś albo zachęcany do powiedzenia czegoś - stwierdził. - Zapewniam was, że gdyby śledztwo z ukrytą kamerą objęło setki radnych Partii Pracy albo Partii Konserwatywnej, jeśli prowokuje się ludzi, to w każdym ugrupowaniu znajdzie się wypowiedzi odrażające - dodał polityk. Podkreślił, że Feeney był do niedawna politykiem konserwatystów.

Nigel Farage
Nigel Farage
Źródło zdjęcia: EPA/ANDY RAIN

Kolejne problemy Reform UK

Reform UK przekazała, że wszystkie osoby pokazane przez ITV są objęte wewnętrznym dochodzeniem. ITV podała, że po ujawnieniu nagrań Miller zrezygnował z członkostwa w partii. W oświadczeniu dla stacji twierdził, że w czasie, gdy wypowiadał te słowa, był pod wpływem silnych leków.

Na doniesienia ITV zareagowała też m.in. Partia Zielonych, której rzecznik ocenił w komunikacie, że rasistowskie uwagi "są odbiciem programu" Reform UK.

Stacja zaprezentowała fragmenty programu ITV Exposure, który wyemitowany ma zostać w niedzielę. Śledztwo trwało rok, a kontrowersyjne wypowiedzi zarejestrowano między innymi podczas kampanii przed lokalnymi wyborami w Anglii i Walii.

To nie pierwsze problemy Reform UK w ostatnich miesiącach. Parlamentarny komisarz ds. standardów prowadzi śledztwo w sprawie potencjalnych nieprawidłowości dotyczących dotacji dla Farage'a, który niegodnie z zasadami miał nie zgłosić pieniędzy do rejestru korzyści.

Policja sprawdza natomiast, czy działacze ugrupowania próbowali obejść prawo wyborcze, by partia mogła przyjąć pół miliona funtów darowizny z zagranicy.

Źródło: PAP
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Tagi:
Nigel FarageWielka Brytania
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