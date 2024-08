"UE wspiera dyktatora, ponieważ dostarczy lit"

Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić zjednuje sobie Zachód obietnicami dotyczącymi dostaw litu do Unii Europejskiej, ale budzi tym samym wzburzenie w narodzie - pisze w poniedziałek portal Politico. Słuchać też głosy krytyki pod adresem Unii Europejskiej.

"Dążenia prezydenta Vuczicia do stania się ulubionym przywódcą Unii Europejskiej na Bałkanach przynoszą odwrotny skutek do zamierzonego. Przywódcy Serbii udało się podpisać umowę na dostawy litu do UE, czym rozbudził jednak masowy ruch przeciwko projektowi (eksploatacji złóż) wspieranemu zarówno przez Brukselę, jak i Berlin" - zauważył portal.