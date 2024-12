13-latek zabił dzieci. Rodzice skazani

"Jego plan wyglądał jak z gry komputerowej czy horroru"

Chłopiec przeprowadził atak 3 maja 2023 roku. Tego dnia - od razu po wejściu do szkoły - otworzył ogień. Po ostrzelaniu woźnego, pracownicy szkoły oraz zgromadzonych wokół wejścia do budynku dzieci, wszedł do swojej klasy, gdzie zaczął strzelać do nauczycielki i kolegów.