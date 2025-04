Protestował przeciwko Trumpowi, pobił rekord. Przemawiał 25 godzin

Przemawiał 25 godzin. Senator z USA pobił rekord protestując przeciwko Trumpowi Źródło: Reuters

Cory Booker, senator Demokratów z New Jersey, przemawiał w Senacie USA przez 25 godzin i 5 minut. Ustanowił w ten sposób rekord w długości przemówienia w tej izbie. Wystąpienie było protestem przeciwko polityce prezydenta Donalda Trumpa.

Były kandydat w prezydenckich prawyborach Demokratów Cory Booker, rozpoczął swoją przemowę o godzinie 19 w poniedziałek i przemawiał, nie odchodząc od swojego pulpitu. Jego wystąpienie trwało 25 godzin i 5 minut. Pobił w ten sposób rekord należący do segregacjonisty Stroma Thurmonda, który w 1957 roku protestował w ten sposób przeciwko ustawie o prawach obywatelskich dla Afroamerykanów.

"Nie chodzi tu o lewicę, czy prawicę, lecz to, co jest słuszne i niesłuszne"

55-letni czarny polityk z New Jersey zauważył, że był w stanie przemawiać w Senacie mimo starań Thurmonda. Powiedział, że jego intencją był protest przeciwko działaniom prezydenta Donalda Trumpa, który jego zdaniem wpędził kraj w kryzys i zagraża amerykańskiej demokracji i konstytucji.

Cory Booker Źródło: AARON SCHWARTZ/EPA/PAP

- Szczerze wierzę, że nasz kraj znajduje się w kryzysie - i to w sensie partyjnym, ponieważ tak wiele osób, które zwracały się do mojego biura, odczuwając ból, strach, mając wywrócone do góry nogami swoje życie – tak wiele z nich identyfikuje się jako Republikanie – mówił Booker. Przez kolejną dobę poruszał bardzo szeroki zakres tematów: o wojnie w Ukrainie, przez rozmontowanie przez Trumpa agencji pomocowej USAID, obawy o cięcia w świadczeniach socjalnych, omyłkowe deportacje imigrantów do więzienia w Salwadorze, czy masowe zwolnienia z inicjatywy Elona Muska.

Na zakończenie przemówienia wezwał Amerykanów, cytując apel czarnego działacza i polityka Johna Lewisa do "narobienia dobrych kłopotów, by odnowić duszę narodu".

- To jest moralny moment: nie chodzi tu o lewicę, czy prawicę, lecz to, co jest słuszne i niesłuszne - zakończył Booker.

Bookera wsparł szereg jego partyjnych kolegów, którzy zabierali głos zadając pytania mówcy. Jego przemówienie zostało też chwilowo przerwane na codzienną modlitwę. Mimo to polityk nie opuścił przez ten czas biurka, nie usiadł ani nie jadł. W miarę zbliżania się senatora do rekordu, senacką galerię wypełnił tłum widzów, zaś tylko na platformie X w szczytowym momencie jego przemówienie oglądało ponad milion widzów.