Kosztowna strata Rosjan

16 celów, zasięg rażenia do 60 kilometrów

Systemy Witiaź trafiły do rosyjskiej armii w 2019 roku. Portal Armia Inform przypomniał, że zostały one opracowane przez koncern zbrojeniowy produkujący broń rakietową Ałmaz-Atej. Jest on przeznaczony do niszczenia samolotów, śmigłowców, pocisków manewrujących i innych celów powietrznych. Kompleks jest w stanie ostrzeliwać jednocześnie do 16 celów, a zasięg rażenia wynosi do 60 kilometrów.