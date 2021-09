Strzały na uniwersytecie w Permie w Rosji. Zabici i ranni

Co najmniej osiem osób nie żyje w wyniku strzelaniny, do której doszło w poniedziałek na uniwersytecie w Permie - podał Komitet Śledczy Rosji. Poprzedni bilans mówił o pięciu zabitych. Są też ranni, a ostateczna liczba ofiar nie jest jeszcze ustalona. Według informacji komitetu sprawca ataku został zatrzymany, jest ranny i przebywa w szpitalu. Komitet Śledczy zdementował nieoficjalne doniesienia o śmierci napastnika.

Informując o ofiarach strzelaniny na uniwersytecie w Permie, Komitet Śledczy Rosji podkreślił, że "dokładna liczba osób zabitych i rannych w czasie ataku jest ustalana". Przekazał, że sprawca strzelaniny został ranny w czasie zatrzymania z powodu stawianego oporu, po czym został odwieziony do szpitala. Według agencji TASS napastnik jest studentem uczelni.

Atak na uniwersytecie

Apel do studentów

Uczelnia zaapelowała do studentów, by zamykali sale lekcyjne. "Jeśli jesteście obecnie na uniwersytecie, jeśli jesteście na sali, spróbujcie zamknąć się od wewnątrz i pozostać na miejscu. Jeśli jesteście na kampusie, opuście obszar" - podał uniwersytet w wiadomości na portalu społecznościowym VKontakte.

- Przyszłam na pierwsze zajęcie i wtedy usłyszałam strzelaninę. W tym momencie byłam na drugim piętrze i zobaczyłam kilka studentów i nauczyciela. Biegli do sali. Odruchowo pobiegłam za nimi. Ktoś mi powiedział, że trzeba skakać przez okno. Nie rozumiałam, co robię, bardzo się bałam, ale wyskoczyłam wraz z innymi. Upadłam, podniosłam się i natychmiast pobiegłam do wyjścia z terenu uczelni - opowiadała Jekatierina, studentka czwartego roku, cytowana przez TASS.