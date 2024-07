Opozycjonista "wywieziony w nieznanym kierunku"

"Ilja Jaszyn został został wywieziony z kolonii karnej w nieznanym kierunku. Dziś została o tym poinformowana jego prawniczka Tatiana Sołomina" - podano we wtorkowym wpisie na kanale Telegram opozycjonisty.

Przeniesiony do specjalnej celi

W czerwcu zeszłego roku administracja kolonii karnej numer 3 w obwodzie smoleńskim przeniosła opozycjonistę do specjalnej, odizolowanej celi. "Jest to najsurowsza kara w koloniach rosyjskich. Wcześniej Jaszyn był przetrzymywany w izolatce. 19 lipca jego prawnik, Tatiana Sołomina, po raz pierwszy nie otrzymała pozwolenia, by się z nim spotkać" - napisał niezależny portal Mediazona.