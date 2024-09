Dwóch amerykańskich badaczy twierdzi, że zidentyfikowali prawdopodobne miejsce rozmieszczenia w Rosji pocisku manewrującego 9M370 Buriewiestnik, nowej broni z napędem jądrowym i uzbrojonej w głowice jądrowe. Rakieta, nazwana przez NATO SSC-X-9 Skyfall, reklamowana była przez Władimira Putina jako "niezwyciężona". Według dyktatora ma mieć niemal nieograniczony zasięg i może ominąć amerykańską obronę przeciwrakietową. Kwestionują to niektórzy zachodni eksperci, zwracając dodatkowo uwagę na zagrożenie wypadkiem z promieniowaniem. To przez to Buriewiestnik nazywany jest "latającym Czarnobylem".

Wyrzutnie Buriewiestników odnalezione?

Buriewiestnik - "zwiastun burzy"

Reuters przypomina, że raport amerykańskiego wywiadu (dokładnie National Air and Space Intelligence Center - NASIC) z 2020 roku stwierdzał, że jeśli Rosja wprowadzi Buriewiestniki do użytku, zyska "unikalną broń o zasięgu międzykontynentalnym". Jednak rakiety już wcześniej budziły wątpliwości ekspertów co do tego, czy zmienią w jakikolwiek sposób sytuację strategiczną. Agencja wskazuje na słabe wyniki testów pocisków - spośród 13 znanych prób tylko dwie zakończyły się częściowym sukcesem. Wśród tych nieudanych, powołując się na doniesienia Departamentu Stanu USA, opisuje wybuch z 2019 roku, po którym reaktor miał "tlić się" przez rok na dnie Morza Białego. Rosatom, czyli rosyjska Państwowa Korporacja Energii Jądrowej poinformowała, że podczas testów rakiety zginęło pięciu pracowników. Wdowom po nich Putin wręczył odznaczenia państwowe, mówiąc że broń, przy której pracowali, nie ma sobie równych na świecie. Nie wymienił jednak nazwy Buriewiestnik - przypomina Reuters.