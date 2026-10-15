Śmierć jak "rozgrywki koszykówki", czyli państwowe "barbarzyństwo" w wersji HD

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Po latach Rachel Abbott nadal pamiętała upalny poranek 14 sierpnia 1936 roku. Było jeszcze ciemno, gdy ośmioletnia siostra przyszła ją obudzić. Ona sama, wówczas pięciolatka, nie bardzo orientowała się, co się dzieje, ale obie pobiegły dwie przecznice dalej w kierunku dużego placu nad rzeką, gdzie zaplanowano publiczną egzekucję.

Życie miał stracić 26-letni Rainey Bethea. Afroamerykanin skazany za gwałt na białej, 70-letniej Lischii Edwards. Kobieta zmarła, ale młody człowiek nie został oskarżony o zabójstwo. Gdyby tak się stało i zostałby uznany za winnego, to byłby stracony na krześle elektrycznym w więzieniu stanowym. Za gwałt natomiast karano śmiercią przez powieszenie w mieście będącym siedzibą władz hrabstwa, na którego terenie popełniono przestępstwo.