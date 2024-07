Przywódca Chin ufa już tylko swojej żonie? "Delikatna i niebezpieczna sytuacja"

Rośnie znaczenie chińskiej pierwszej damy Peng Liyuan. Analitycy oceniają, że ma ona już nie tylko bezpośredni wpływ na przywódcę Chin Xi Jinpinga, ale także na wzmacnianie kontroli nad dwumilionową chińską armią. "Można powiedzieć, że Peng jest jedynym oficerem, któremu Xi może naprawdę zaufać. To delikatna i niebezpieczna sytuacja", podkreślono w analizie Nikkei Asia.

Chińska pierwsza dama

Chińska pierwsza dama nigdy nie była osobą pozostającą w cieniu. Od kilku dekad jest uwielbianą przez miliony Chińczyków wojskową śpiewaczką, znaną osobiście w najwyższych kręgach władzy. Gdy w latach 80. wychodziła za Xi Jinpinga, wówczas średniego szczebla urzędnika chińskiej partii komunistycznej, to ona przyniosła mu rozpoznawalność i znacząco ułatwiła dalsze pięcie się po szczeblach kariery.

W tej sytuacji gdy w 2012 roku Xi Jinping obejmował w Chinach najwyższą władzę było wiadomym, że pierwsza dama Chin będzie miała bezprecedensową rolę. Peng Liyuan łączyła bowiem ogromną popularność sceniczną z realnymi wpływami w kręgach wojskowych, w których za swoje zasługi sceniczne otrzymała nawet stopień generała majora. Dlatego nie było wielkim zaskoczeniem, gdy w kolejnych latach jej rola wzrosła do tego stopnia, że zaczęła się pojawiać m.in. w rankingu najpotężniejszych kobiet świata magazynu "Forbes".

Czystka w chińskiej armii

W tym kontekście przypomniano niedawne usunięcie z partii dwóch byłych chińskich ministrów obrony - Wei Fenghe oraz Li Shangfu . Obie dymisje odbyły się w tajemniczych okolicznościach i były tym bardziej zaskakujące, że obydwaj generałowie otrzymali tekę ministra z inicjatywy samego Xi. Zdymisjonowanie i wyrzucenie z partii własnych nominatów musiało więc być dla Xi Jinpinga trudną decyzją, spowodowaną całkowitą utratą do nich zaufania.

Dymisje te "pokazują jego (Xi Jinpinga) zaniepokojenie po dekadzie starań o kontrolę nad wojskiem", ocenia Katsuji Nakazawa. "Wciąż martwi go brak okazywania mu przez armię lojalności", w związku z czym "prawdopodobnie coraz bardziej polega na wieloletniej doradczyni, swojej żonie, Peng Liyuan".

Autor zwraca uwagę, że w tej sytuacji Peng Liyuan nie tylko towarzyszy Xi Jinpingowi w najważniejszych spotkaniach i wydarzeniach - co można by jeszcze tłumaczyć jej pozycją pierwszej damy - ale również coraz częściej stawiana jest w centrum uwagi przez chińskie rządowe media. Wzrost obecności Peng Liyuan w przekazie jest widoczny do tego stopnia, że ukuto niespotykany dotąd w Chinach termin "dyplomacja pierwszej damy", podkreślający jej zaangażowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej.