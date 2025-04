Politico: Musk wkrótce odejdzie. Trump oznajmił to współpracownikom

Elon Musk spotkał się z szefem Pentagonu Pete’em Hegsethem Źródło: Reuters

Elon Musk, odpowiedzialny za wielkie cięcia wydatków w amerykańskich agencjach rządowych, wkrótce przestanie pełnić swoją rolę. Taką informację przekazał swoim najbliższym współpracownikom Donald Trump - donosi portal Politico.

Prezydent jest zadowolony z Muska i kierowanej przez niego agencji, jednak w ostatnich dniach obaj mieli zgodzić się co do tego, że szef Tesli i SpaceX wkrótce powróci do swojego biznesu i będzie pełnił tylko "rolę wspierającą" wobec rządu - napisał serwis, powołując się na trzy źródła zbliżone do Trumpa.

Według portalu część osób z otoczenia prezydenta USA denerwuje nieprzewidywalność Muska i postrzega miliardera jako "polityczne obciążenie" dla administracji.

Jeden z rozmówców serwisu uważa, że Musk najprawdopodobniej będzie nadal nieoficjalnie pełnił rolę doradcy Trumpa i nie przestanie pojawiać się w Białym Domu. Inne źródło oceniło, że osoby twierdzące, że Musk całkowicie zniknie z otoczenia Trumpa, "same się oszukują".

121 tysięcy zwolnionych ludzi

Dzień wcześniej Trump przekazał, że kierowany przez Elona Muska Departament Efektywności Rządowej (DOGE) "w pewnym momencie" przestanie działać, a miliarder jest dostępny do pełnienia funkcji specjalnego pracownika rządowego przez 130 dni.

Według szacunków CNN w czasie krótkiego działania DOGE, z agencji federalnych zwolniono już ponad 121 tysięcy pracowników.

- Ma dużą firmę, którą musi kierować, więc w pewnym momencie tam wróci - powiedział o Musku w poniedziałek Trump, cytowany przez CNN. Prezydent dodał, że chciałby go zatrzymać tak długo, jak się da. - Wiecie, to jest bardzo utalentowany facet. Kocham mądrych ludzi, a on jest bardzo mądry, robi dobrą robotę - dodał Trump, odnosząc się do szefa koncernów Tesla i SpaceX.

Trump, pytany o to, czy DOGE będzie kontynuować swoje działania bez Muska, wyraził przekonanie, że szefowie resortów "nauczyli się dużo" na temat tego, jak działać i niektórzy z nich będą chcieli zatrzymać pracowników DOGE.

Politico: Musk wkrótce odejdzie, Trump oznajmił to współpracownikom. Relacja Marcina Wrony z USA Źródło: TVN24, Reuters