Zwrot w sprawie aresztu syna norweskiej królowej
Sąd drugiej instancji jednogłośnie orzekł, że Marius Borg Hoeiby ma pozostać do końca listopada w królewskiej rezydencji pod Oslo, gdzie od lata przebywa z elektroniczną opaską na nodze.
Prokuratura zaskarżyła decyzję. Sąd wskazał na ryzyko powrotu do używek
W poniedziałek sąd pierwszej instancji zgodził się zwolnić Hoeiby'ego pod warunkiem regularnego zgłaszania się na policję, poddawania się testom na obecność alkoholu i narkotyków oraz kontynuowania leczenia.
Prokuratura zaskarżyła tę decyzję, powołując się na test, który wykazał obecność alkoholu w organizmie syna królowej, choć obowiązywał go zakaz picia.
"Kluczową kwestią jest ryzyko, że Hoeiby po zwolnieniu wróci do używania substancji odurzających" - uznał w orzeczeniu sąd odwoławczy.
Syn królowej skazany na cztery lata więzienia. W lutym rozprawa apelacyjna
29-letni Marius Borg Hoeiby to syn królowej Mette-Marit z poprzedniego związku. W czerwcu został skazany na cztery lata więzienia za gwałty, przemoc wobec partnerek, łamanie sądowych zakazów oraz udział w handlu narkotykami.
Rozprawa apelacyjna w tej sprawie zaplanowana jest na luty przyszłego roku.