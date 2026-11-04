Świat Zwrot w sprawie aresztu syna norweskiej królowej Oprac. Paulina Karpińska |

Rozpoczyna się proces syna księżnej Mette-Merit, Mariusa Borga Hoeiby'ego Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Christoffer Andersen/NTB/PAP

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Sąd drugiej instancji jednogłośnie orzekł, że Marius Borg Hoeiby ma pozostać do końca listopada w królewskiej rezydencji pod Oslo, gdzie od lata przebywa z elektroniczną opaską na nodze.

Dowiedz się więcej: Sąd zdecydował w sprawie syna królowej

Prokuratura zaskarżyła decyzję. Sąd wskazał na ryzyko powrotu do używek

W poniedziałek sąd pierwszej instancji zgodził się zwolnić Hoeiby'ego pod warunkiem regularnego zgłaszania się na policję, poddawania się testom na obecność alkoholu i narkotyków oraz kontynuowania leczenia.

Prokuratura zaskarżyła tę decyzję, powołując się na test, który wykazał obecność alkoholu w organizmie syna królowej, choć obowiązywał go zakaz picia.

"Kluczową kwestią jest ryzyko, że Hoeiby po zwolnieniu wróci do używania substancji odurzających" - uznał w orzeczeniu sąd odwoławczy.

Syn królowej skazany na cztery lata więzienia. W lutym rozprawa apelacyjna

29-letni Marius Borg Hoeiby to syn królowej Mette-Marit z poprzedniego związku. W czerwcu został skazany na cztery lata więzienia za gwałty, przemoc wobec partnerek, łamanie sądowych zakazów oraz udział w handlu narkotykami.

Rozprawa apelacyjna w tej sprawie zaplanowana jest na luty przyszłego roku.