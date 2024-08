Niemiecki ekspert o ukraińskiej ofensywie w Rosji: kolosalna zmiana w przebiegu wojny

> Nie można jeszcze ocenić, czy Ukrainie uda się odwrócić losy konfliktu dzięki ofensywie na terytorium Rosji. Jednak obecnie jesteśmy świadkami "kolosalnej zmiany w przebiegu wojny" - uznał niemiecki ekspert wojskowy Carlo Masala z Uniwersytetu Bundeswehry w Monachium. "Ukraińcy zdobyli więcej terytorium Rosji w ciągu sześciu dni niż Rosja w Ukrainie w ciągu ostatnich dwóch do trzech miesięcy" - dodał Masala i uznał to za "imponujące osiągnięcie". Ekspert nie uważa jednak, by ofensywa bezpośrednio zagrażała pozycji Putina, ponieważ zrzuca on odpowiedzialność na gubernatora Kurska. A rosyjscy blogerzy wojskowi skupili się na szefie sztabu generalnego Rosji. Dopóki strategia przerzucania odpowiedzialności działa, "Putin będzie nadal mocno siedział w siodle" - ocenił Masala.