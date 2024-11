Zbudowali wiadukt za 17 mln euro. Bez drogi dojazdowej

W niemieckiej Brandenburgii ukończono budowę wiaduktu nad torami kolejowymi, jednak okoliczni mieszkańcy wciąż stoją w korkach na pobliskim przejeździe. Wszystko dlatego, że nie zbudowano ramp ani drogi dojazdowej do nowej konstrukcji. - To absolutne szaleństwo - stwierdził jeden z miejscowych polityków, wskazując, że za niecodzienną sytuację odpowiada biurokracja.

Chociaż wiadukt w mieście Brandenburg an der Havel, oddalonym o blisko 80 km na zachód od Berlina, został ukończony po 18 miesiącach budowy, wciąż nie prowadzi do niego żadna droga, nie zbudowano też ramp. Niemiecki nadawca publiczny ARD ustalił, że państwowy wydział dróg musiał uzyskać osobne zgody na budowę wiaduktu i połączenia drogowego.

Władze ogłosiły przetarg na budowę ramp dopiero we wrześniu tego roku. Prace powinny zakończyć się nie wcześniej niż w 2026 roku - podał program "extra 3". Agencja ENEX przekazała, że stworzenie samego wiaduktu kosztowało 17 mln euro, czyli równowartość ok. 73 mln złotych.

Wiadukt bez dojazdu - urzędnicy odpowiadają

Mieszkańcy stoją w korkach

Na brak dojazdu do wiaduktu narzekają także mieszkańcy Brandenburg an der Havel, którzy muszą stać w nawet półgodzinnych korkach na przejeździe kolejowym tuż obok nowej konstrukcji. - Chciałbym poznać kogoś, kto mógłby obliczyć, ile życia tutaj spędziłem. Jak dotąd nikogo takiego nie znalazłem. Może to lepiej - ocenił jeden z kierowców cytowanych przez lokalne media. - To zupełnie niepojęte, jak ktoś mógł zapomnieć o zbudowaniu ramp. To potężna gafa - przyznał inny kierowca.