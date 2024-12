W Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech doszło do serii karamboli z udziałem ciężarówki z polską tablicą rejestracyjną - podał portal tygodnika "Der Spiegel". Policja podała, że kierowca jechał "chaotycznie".

W wyniku zdarzenia rannych zostało co najmniej 26 osób. Do serii karamboli na drogach w Nadrenii Północnej-Westfalii doszło w sobotę po południu. Jak poinformowała tamtejsza policja, spowodowała je ciężarówka z polską tablicą rejestracyjną, której kierowca jechał "chaotycznie". 30-letni mężczyzna trafił do szpitala.