Świat Robot miał napastować nastolatkę na ulicy. Wezwała policję Oprac. Ewa Żebrowska |

Fabryka humanoidalnych robotów w Chinach Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Komenda Policji w Kolonii

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W nocy z soboty na niedzielę policjanci w Kolonii zostali wezwani do nietypowego zdarzenia. Interweniowali w sprawie robota, który - jak podają w komunikacie - miał dotknąć pośladków 16-latki i wykonywać obsceniczne ruchy w ich kierunku imitując stosunek. Dziewczyna wezwała policję. Całe zdarzenie było - pisze BBC - prawdopodobnie transmitowane na żywo w sieci i komentowane przez 16-letniego właściciela robota oraz jego 19-letniego towarzysza.

Maszynę, mierzącą około 120 cm i stylizowaną na bohatera komiksów Iron Mana, znaleziono potem w bagażniku samochodu nastolatka i skonfiskowano, podobnie jak telefony obydwu chłopaków.

Robot stylizowany na Iron Mana skonfiskowany przez służby 16-latkowi. Źródło zdjęcia: Komenda Policji w Kolonii

Według telewizji RTL 16-latek od kilku dni spacerował po Kolonii w towarzystwie 120 centymetrowego robota, a nagrania z tych przechadzek trafiały do internetu. Czy w świetle prawa doszło do molestowania seksualnego? Prawniczka Nicole Mutschke, z którą rozmawiała stacja, stwierdziła, że sprawa musiałaby dotyczyć bezpośredniego kontaktu fizycznego między ludźmi. - W przypadku robota to nie to samo - dodała. Przypuszczalnie jednak ukarana może zostać osoba, która sterowała urządzeniem oraz rejestrowała zdarzenie.

Prawnik o "szarej strefie" prawnej

Prawnik Martin Ebers powiedział dziennikowi "Tagesschau", że istnieją "prawne szare strefy" dotyczące robotów półautonomicznych, a "jeśli ze względu na wysoki stopień autonomii skutki działań maszyny są nieprzewidywalne, obowiązujące prawo napotyka problem". - Powstają wówczas luki w zakresie odpowiedzialności - stwierdził ekspert. Zauważył też, że kluczowe jest pytanie, w jakim stopniu robot działał autonomicznie, a w jakim wykonywał polecenia.

To jest przedmiotem śledztwa służb. Sprawdzą, w jaki sposób robot funkcjonował w momencie zdarzenia oraz czy ktoś celowo sterował jego ruchami - informuje policja w Kolonii. Dochodzenie jest prowadzone w sprawie podejrzenia o znieważenie o podłożu seksualnym.

Redagowała AZ