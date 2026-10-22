Świat Podejrzany o szpiegostwo na rzecz Rosji zatrzymany Damian Nowicki |

Były szef wywiadu Niemiec August Hanning zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: B.Dpunkt/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Z komunikatu prokuratury federalnej wynika, że podejrzanego zatrzymali funkcjonariusze Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) w powiecie Oder-Spree, przy granicy z Polską. Zarzuca mu się działalność agenturalną na rzecz obcego wywiadu. Według prokuratury najpóźniej od lipca 2025 roku był on w kontakcie z rosyjskim wywiadem.

Zbierane przez niego informacje miały dotyczyć między innymi produkcji czołgów, amunicji i materiałów wybuchowych, a także personelu i obiektów wojskowych w miejscach służących zabezpieczeniu wschodniej flanki NATO. Część z nich była ogólnodostępna. W pozostałych przypadkach podejrzany miał celowo zdobywać informacje od osób z europejskiej branży zbrojeniowej.

Z oświadczenia prokuratury wynika, że w piątek, 23 października, podejrzany zostanie doprowadzony przed Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH) w Karlsruhe, który ma zdecydować o tymczasowym aresztowaniu.

Wcześniejsze zatrzymania

Agencja dpa zwróciła uwagę, że to nie pierwsze takie zatrzymanie w Niemczech w tym roku. W styczniu w Berlinie zatrzymano kobietę, która miała zbierać informacje dla pracownika rosyjskiej ambasady i pomagać mu w budowaniu kontaktów. Postawiono jej zarzuty przed berlińskim sądem.

Później doszło do kolejnych zatrzymań osób, które miały zdobywać dla Rosji informacje związane z wojną w Ukrainie. Obywatelka Rumunii i obywatel Ukrainy mieli śledzić osobę dostarczającą z Niemiec drony na Ukrainę. Inny podejrzany miał inwigilować mieszkającego w Niemczech byłego żołnierza ukraińskich sił zbrojnych.

Jens Rommel, federalny prokurator generalny, podkreślił w czerwcu tego roku, że rosyjskie służby nie ograniczają się jedynie do zbierania informacji. - Działania te służą z reguły przygotowaniu kolejnych przedsięwzięć wywiadowczych, w szczególności sabotażu - zaznaczył. Jak dodał, celem wydaje się często podważanie niemieckiego wsparcia dla Ukrainy.

W niemieckich mediach szerokim echem odbiło się też zatrzymanie w październiku byłego szefa Federalnej Służby Wywiadowczej (BND) Augusta Hanninga, któremu prokuratura zarzuca między innymi działalność agenturalną. Miał on wykorzystywać tajne ustalenia BND w pracy doradczej. Hanning oraz jego współpracownik, były szef biura Hanninga, przebywają w areszcie śledczym.