Świat Atak wilka w parku dzikiej przyrody pod Berlinem. Ośmiolatka ciężko ranna Paulina Borowska |

Spotkanie dzika z wilkami Źródło wideo: Kontakt24 / Leśny Kawaler Źródło zdj. gł.: Erman Gunes/Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w środę w parku Johannismühle w mieście Baruth/Mark w Niemczech. Ośmioletnia dziewczynka została zaatakowana przez wilka. Dziecko zostało poważnie ranne i śmigłowcem zabrano je do szpitala. Nie wiadomo, w jakim obecnie jest stanie.

Atak wilka. Jest śledztwo

Cytowane przez "Der Spiegel" władze powiatu Teltow-Fläming poinformowały, że do ataku doszło przed otwarciem parku, kiedy dziewczynka uczestniczyła w specjalnie zorganizowanej wizycie dla dzieci. Przebywała w zagrodzie dla wilków polarnych wraz z dwiema innymi dziewczynkami i pracownikiem parku. Do zdarzenia doszło, kiedy zwierzętom podawano wodę. Nikt inny nie ucierpiał w tym ataku. Policja wszczęła śledztwo w sprawie zdarzenia.

W parku, na terenie którego incydent miał miejsce, żyją m.in. wilki szare i arktyczne, a także inne zwierzęta, w tym niedźwiedź brunatny i ryś. Park został tymczasowo zamknięty i według informacji podanych na stronie internetowej ma zostać ponownie otwarty 2 listopada. "W pełni współpracujemy ze wszystkimi służbami. Bardzo ubolewamy nad tym zdarzeniem, a dotknięta nim rodzina może liczyć na nasze pełne wsparcie" - przekazał park, cytowany przez "Der Spiegel".

Redagował AM