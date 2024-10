"Ta plaża jest nasza". Protest na wyspach

W niedzielę na Wyspach Kanaryjskich tysiące ludzi wzięło udział w proteście nadmiernej turystyce, która powoduje m.in. wzrost cen mieszkań i tym samym ogranicza dostęp mieszkańcom do rynku nieruchomości.

Protest odbył się pod hasłem "Wyspy Kanaryjskie mają limit". Według hiszpańskich władz wzięło w nim udział co najmniej 8 tysięcy osób. Do manifestacji doszło na Gran Canarii, Teneryfie, La Palmie, Fuerteventurze, Lanzarote i El Hierro. Protestujący wzywali do zmiany modelu turystycznego na wyspach.