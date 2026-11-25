Świat Syn Ramzana Kadyrowa otrzymał serbskie obywatelstwo. Wcześniej miał zmienić nazwisko Oprac. Adam Styczek |

Ramzan Kadyrow pojawił się na spotkaniu z Putinem i prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/EVGENIA NOVOZHENINA

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Według ustaleń organizacji, nastolatek otrzymał obywatelstwo na mocy decyzji rządu Serbii z lipca 2025 roku pod nazwiskiem Ali Ramzanowicz Musajew. W decyzji, opublikowanej w serbskim Dzienniku Urzędowym, jako imię ojca Musajewa podano: Ramzan.

Fundacja Walki z Korupcją podkreśliła, że wszystkie dane - z wyjątkiem nazwiska - zgadzają się z informacjami dotyczącymi Alego Kadyrowa. Niezależny portal internetowy Agientstwo podał, że przed uzyskaniem serbskiego obywatelstwa 19-latek oficjalnie zmienił w Czeczenii nazwisko na Musajew.

Ramzan Kadyrow i Ali Kadyrow Źródło zdjęcia: SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/PAP

Serbia przyznaje obywatelstwo w trybie uproszczonym

Fundacja Walki z Korupcją stwierdziła, że syn czeczeńskiego przywódcy podróżował za granicę pod tym nazwiskiem ponad sto razy - niemal zawsze prywatnymi samolotami, głównie do Dubaju. Według ustaleń organizacji pod nazwiskiem Musajew podróżują także inni członkowie rodziny Kadyrowów: dwaj inni synowie, córka oraz żona Ramzana.

Organizacja założona w 2011 roku przez zmarłego 13 lat później w kolonii karnej lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego, zwróciła się do władz Serbii o anulowanie serbskiego paszportu syna czeczeńskiego przywódcy - podała RWE.

Z wcześniejszej analizy RWE wynika, że od początku rosyjskiej pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie ponad 300 obywateli Rosji otrzymało obywatelstwo Serbii na mocy decyzji rządu, w trybie przyspieszonym.

W październiku Unia Europejska wezwała Belgrad do zakończenia praktyki przyznawania obywatelstwa w trybie przyspieszonym lub uproszczonym obywatelom państw, które stanowią dla Unii Europejskiej ryzyko w zakresie nielegalnej migracji lub bezpieczeństwa, w tym Rosji.