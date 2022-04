Sytuacja w Mariupolu. Sztab: Rosja rozpoczyna atak na Azowstal, gdzie bronią się Ukraińcy

Mariupol od ponad miesiąca jest otoczony przez wojska rosyjskie, które stopniowo zajmują nowe rejony miasta. Jest też celem nieustannych ostrzałów i nalotów. Mer miasta Wadym Bojczenko powiedział we wtorek, że według najnowszych szacunków od początku rosyjskiej inwazji w Mariupolu zginęło 21 tysięcy cywilów.

Doradca prezydenta: żołnierze piechoty morskiej połączyli się w Mariupolu z pułkiem Azow

"Pułk Azow w profesjonalny sposób zabezpieczył przeprowadzenie operacji. (...) Tak to wygląda, gdy oficerowie nie tracą głowy i sprawnie dowodzą swoimi wojskami. My też nie traćmy. Armia wie, co robi" - dodał Arestowycz.