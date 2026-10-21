Świat Kolejna śmierć w rodzinie Kennedych. Kyle miała 42 lata Oprac. Ewa Żebrowska |

Kyle Francis Kennedy była wnuczką Roberta F. Kennedy'ego. Źródło zdj. gł.: Michael Loccisano/Getty Images for Robert F. Kennedy Human Rights

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Kyle Francis Kennedy, lat 42, odeszła w spokoju 21 września 2026 roku w swoim domu w Westwood w stanie Massachusetts - przekazano w nekrologu opublikowanym przez dom pogrzebowy Burke Funeral Homes. "Obdarzona wybitnym intelektem, ciętym dowcipem i urodą, pozostanie w pamięci jako osoba głęboko oddana swoim dzieciom Conorowi, Josephine i Declanowi" - czytamy. Informację o śmierci potwierdziły mediom władze Westwood. Przyczyny zgonu nie ujawniono.

Miała 36 lat, gdy zaczęły się problemy zdrowotne

Kyle Kennedy urodziła się 6 lipca 1984 roku w Waszyngtonie. Jej rodzicami byli Michael i Ethel Kennedy, a dziadkiem Robert F. Kennedy, młodszy brat 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna F. Kennedy’ego.

Pracowała jako nauczycielka w szkołach publicznych w Nowym Jorku i związana była z edukacją wczesnoszkolną - podaje NBC News. W 2012 roku poślubiła Liama ​​Kerra, z którym miała troje dzieci. W nekrologu Kerr został określony jako jej "były mąż".

Jak podaje "The Guardian", była zapaloną biegaczką i chętnie startowała w maratonach. Jednak w 2020 roku doznała poważnego uszkodzenia rdzenia kręgowego, co "poskutkowało długotrwałym paraliżem, niepełnosprawnością oraz innymi problemami zdrowotnymi". W nekrologu podkreślono, że ostatnie lata jej życia były "pełne zmagań", będących następstwem poważnego urazu. Nie ujawniono, w jakich okolicznościach doznała uszkodzenia rdzenia kręgowego. Swoje doświadczenia przekuła w działalność na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami.

Tragedie w rodzinie Kennedych. Mówiono o "klątwie"

Na przestrzeni dziesięcioleci rodzinę Kennedych dotknęło wiele głośnych tragedii - zwraca uwagę USA Today. John F. Kennedy zginął 22 listopada 1963 roku śmiertelnie postrzelony podczas przejazdu ulicami Dallas. Ojciec Kyle, Michael LeMoyne Kennedy, zmarł w 1997 roku w wieku 39 lat w wyniku wypadku na nartach. Jej dziadek, Robert F. Kennedy, polityk Partii Demokratycznej i senator ze stanu Nowy Jork, został zamordowany w 1968 roku w Los Angeles. Także Kyle Kennedy mierzyła się z osobistą tragedią. Jej córka Josephine zmarła kilka dni po narodzinach. W grudniu w wieku 35 lat zmarła Tatiana Schlossberg, dziennikarka, wnuczka 35. prezydenta USA, Johna F. Kennedy'ego. Chorowała na białaczkę szpikową.

Seria przedwczesnych i tragicznych śmierci sprawiła, że przez lata w przestrzeni publicznej powracało określenie "klątwa Kennedych". Już w 1969 roku senator Ted Kennedy zastanawiał się podczas publicznego wystąpienia, czy nad rodziną rzeczywiście "wisi jakaś straszliwa klątwa".

Redagowała AZ