"Będę walczył do końca". Prezydent odmawia przesłuchania i przeszukania jego rezydencji

Biuro Ścigania Korupcji wśród Wysoko Postawionych Urzędników ma tydzień na realizację nakazu zatrzymania, wydanego we wtorek przez sąd w Seulu. Jak podaje Reuters, uczyniłoby to Jun Suk Jeola pierwszym w historii kraju zatrzymanym urzędującym prezydentem.

Prezydent kilkukrotnie odmówił stawienia się na przesłuchanie i uniemożliwia przeszukanie jego biura, utrudniając śledztwo. Naczelny prokurator agencji antykorupcyjnej Oh Dong Wun powiedział, że może dojść do użycia sił policyjnych, jeśli ochrona Juna uniemożliwi zatrzymanie go. Nie jest jednak jasne, czy można go zmusić do udziału w przesłuchaniu.