Samolot stanął w płomieniach na lotnisku, na pokładzie 176 osób

Samolot linii Air Busan stanął w płomieniach na międzynarodowym lotnisku Gimhae w Busanie w Korei Południowej. Udało się ewakuować wszystkich 169 pasażerów i siedmiu członków załogi, ranna została jedna osoba. Do zdarzenia doszło miesiąc po największej katastrofie lotniczej w historii tego kraju.

Pożar wybuchł w ogonie samolotu Airbus A321, poinformowała agencja Yonhap, która jako pierwsza opublikowała także zdjęcia płonącej maszyny. Do pożaru doszło około godziny 22:30 czasu lokalnego, kiedy maszyna przygotowywała się do startu i lotu do Hongkongu.