Konflikt Rosja-Ukraina. Pentagon: siły USA postawione w stan wyższej gotowości, by móc szybko przemieścić się do Europy

Do około 8,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy zostało postawionych w stan wyższej gotowości, by móc szybko przemieścić się do Europy - przekazał w poniedziałek rzecznik Pentagonu John Kirby. Dodał, że nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie ich wysłania.

Rzecznik Pegnagonu: jesteśmy gotowi, żeby wzmocnić naszych sojuszników na wschodniej flance

Konflikt Rosja-Ukraina

Choć Rosja zaprzeczała planowaniu inwazji, to nie wycofała jednak swoich sił usytuowanych w pobliżu granicy z Ukrainą. Na żądania Zachodu w sprawie deeskalacji napięcia przedstawiła listę propozycji dotyczących "gwarancji bezpieczeństwa", w których domaga się od USA i państw NATO między innymi, by nie przyjmowały Ukrainy do Sojuszu, a także by wycofały kontyngenty z państw członkowskich w Europie Wschodniej.