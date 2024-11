Rosyjski minister u Kima. Dyktator chce, by "wrogie siły zapłaciły" za pomoc Ukrainie

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un spotkał się w piątek w Pjongjangu z rosyjskim ministrem obrony Andriejem Biełousowem. Dyktator stwierdził podczas rozmów, że użycie przez Ukrainę zachodnich pocisków dalekiego zasięgu "jest rezultatem bezpośredniej interwencji USA i Moskwa ma prawo do samoobrony" - poinformowała w sobotę północnokoreańska agencja KCNA.

Według KCNA cytowanej przez Reutersa, Kim powiedział, że "USA i Zachód skłoniły władze w Kijowie do atakowania terytorium Rosji ich bronią dalekiego zasięgu" i Rosja powinna podjąć działania "aby wrogie siły za to zapłaciły". Podkreślił, że użycie przez Ukrainę zachodnich pocisków dalekiego zasięgu "jest rezultatem bezpośredniej interwencji USA". - Moskwa ma prawo do samoobrony - oświadczył.