W Nairobi zawalił się nieukończony 12-piętrowy budynek
W piątek ekipy ratunkowe przeszukiwały gruzy zawalonego wieżowca w Nairobi. Ciężki sprzęt usuwał rumowisko, a ratownicy sprawdzali, czy pod gruzami mogą wciąż znajdować się ludzie.
Biuro gubernatora hrabstwa Nairobi poinformowało w oświadczeniu, że według napływających doniesień pod gruzami mogą znajdować się ludzie.
Przyczyna zawalenia się budynku nie jest na razie znana. Parter zawalonego obiektu, znajdującego się w dzielnicy Eastleigh, był użytkowany.
Zamieszanie w trakcie akcji ratunkowej
Dowódca policji w regionie Nairobi, Issa Mohamud, zaapelował do opinii publicznej, aby w trakcie trwania akcji ratunkowej nie spekulowała na temat liczby ofiar. - Jak dotąd doniesienia mówią o jednej osobie - przekazał Mohamud.
Na miejscu zdarzenia niektórzy mieszkańcy wyrażali frustrację z powodu, ich zdaniem, powolnej reakcji służb ratunkowych, twierdząc, że w godzinach bezpośrednio po zawaleniu się budynku większość działań ratunkowych prowadzili lokalni ochotnicy.
- Na razie nie otrzymaliśmy żadnej pomocy ze strony władz. W środku wciąż znajdują się ludzie - powiedział naoczny świadek Abdul Fatar Hussein. - Od czterech godzin nie doczekaliśmy się żadnej pomocy - dodał.