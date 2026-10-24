Świat W Nairobi zawalił się nieukończony 12-piętrowy budynek Adam Styczek |

W Nairobi zawalił się nieukończony 12-piętrowy budynek Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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W piątek ekipy ratunkowe przeszukiwały gruzy zawalonego wieżowca w Nairobi. Ciężki sprzęt usuwał rumowisko, a ratownicy sprawdzali, czy pod gruzami mogą wciąż znajdować się ludzie.

Biuro gubernatora hrabstwa Nairobi poinformowało w oświadczeniu, że według napływających doniesień pod gruzami mogą znajdować się ludzie.

Zawalony wieżowiec w Nairobi Źródło zdjęcia: Reuters

Przyczyna zawalenia się budynku nie jest na razie znana. Parter zawalonego obiektu, znajdującego się w dzielnicy Eastleigh, był użytkowany.

Zamieszanie w trakcie akcji ratunkowej

Dowódca policji w regionie Nairobi, Issa Mohamud, zaapelował do opinii publicznej, aby w trakcie trwania akcji ratunkowej nie spekulowała na temat liczby ofiar. - Jak dotąd doniesienia mówią o jednej osobie - przekazał Mohamud.

Na miejscu zdarzenia niektórzy mieszkańcy wyrażali frustrację z powodu, ich zdaniem, powolnej reakcji służb ratunkowych, twierdząc, że w godzinach bezpośrednio po zawaleniu się budynku większość działań ratunkowych prowadzili lokalni ochotnicy.

- Na razie nie otrzymaliśmy żadnej pomocy ze strony władz. W środku wciąż znajdują się ludzie - powiedział naoczny świadek Abdul Fatar Hussein. - Od czterech godzin nie doczekaliśmy się żadnej pomocy - dodał.