Świat W katastrofie tureckiego śmigłowca wojskowego zginęło pięciu żołnierzy Oprac. Adam Styczek |

Katastrofa tureckiego śmigłowca wojskowego Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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"Pięciu naszych bohaterskich towarzyszy broni, przebywających na pokładzie śmigłowca sił powietrznych, który uległ katastrofie podczas lotu szkoleniowego w Eskisehir, poniosło śmierć" - napisano w oświadczeniu tureckiego resortu obrony.

Służby ratunkowe prowadzą działania na miejscu katastrofy. Śmigłowiec rozbił się z nieznanych jeszcze przyczyn na terenie wiejskim w pobliżu miejscowości Yorukakcayir, około 15 km od centrum miasta Eskisehir. Wszczęto postępowanie mające ustalić okoliczności zdarzenia.

W katastrofie tureckiego śmigłowca zginęło pięciu żołnierzy Źródło zdjęcia: Reuters

Po otrzymaniu informacji o katastrofie na miejsce skierowano strażaków oraz zespoły służb ratunkowych AFAD.

To już drugi w tym miesiącu śmiertelny wypadek śmigłowca tureckiej armii. 12 listopada w prowincji Malatya we wschodniej Turcji rozbił się w wojskowy śmigłowiec S-70. W tragedii zginęło czterech żołnierzy znajdujących się na pokładzie maszyny.