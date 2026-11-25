W katastrofie tureckiego śmigłowca wojskowego zginęło pięciu żołnierzy
"Pięciu naszych bohaterskich towarzyszy broni, przebywających na pokładzie śmigłowca sił powietrznych, który uległ katastrofie podczas lotu szkoleniowego w Eskisehir, poniosło śmierć" - napisano w oświadczeniu tureckiego resortu obrony.
Służby ratunkowe prowadzą działania na miejscu katastrofy. Śmigłowiec rozbił się z nieznanych jeszcze przyczyn na terenie wiejskim w pobliżu miejscowości Yorukakcayir, około 15 km od centrum miasta Eskisehir. Wszczęto postępowanie mające ustalić okoliczności zdarzenia.
Po otrzymaniu informacji o katastrofie na miejsce skierowano strażaków oraz zespoły służb ratunkowych AFAD.
To już drugi w tym miesiącu śmiertelny wypadek śmigłowca tureckiej armii. 12 listopada w prowincji Malatya we wschodniej Turcji rozbił się w wojskowy śmigłowiec S-70. W tragedii zginęło czterech żołnierzy znajdujących się na pokładzie maszyny.