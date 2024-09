Rozciąga się na około 800 kilometrów. "Metro" Strefy Gazy jedną z głównych przeszkód dla Izraela

Sieć tuneli Hamasu, która rozciąga się pod Strefą Gazy na około 800 kilometrów, stanowi jedną z największych przeszkód dla izraelskiego wojska. "New York Times" pisze, że Izrael nie docenił znaczenia tych tuneli, tymczasem Hamas od lat przygotowywał się do ich wykorzystywania w walce i bez nich prawdopodobnie zostałby już pokonany.

"Hamas przygotowywał się właśnie do takiej konfrontacji"

W trakcie wojny obie strony musiały dostosować swoją taktykę do tych warunków. Izrael nie docenił znaczenia tuneli, a Hamas przygotowywał się na prowadzenie walk wewnątrz tych konstrukcji, co ostatecznie się nie stało. W rzeczywistości podziemne korytarze są wykorzystywane przez Hamas do prowadzenia szybkich operacji naziemnych, po których bojownicy uciekają tunelami i chronią się w nich. Część tych konstrukcji jest też zaminowana, a prowadzące do nich wejścia przygotowane jako pułapki, co spowalnia postęp Izraelczyków.