Doktryna nuklearna Iranu może się zmienić, jeśli zagrożone będzie jego przetrwanie

Doktryna nuklearna Iranu

W wywiadzie telewizyjnym Charrazi przyznał, że Iran ma techniczne możliwości do produkcji broni jądrowej i nie napotyka żadnych istotnych przeszkód w tym zakresie. Jak zaznaczył, chociaż dekret religijny (fatwa) Chameneia do tej pory uniemożliwiał rozwój broni jądrowej, to może się to zmienić, jeśli zagrożone będzie przetrwanie Iranu.