Test na Wyspie Doktora Abdula Kalama, kolejne mocarstwo ma broń hipersoniczną

Indie przeprowadziły udany test hipersonicznego pocisku dalekiego zasięgu - w niedzielę przekazało Ministerstwo Obrony tego kraju. Oznacza to, że New Delhi dołączyło do wąskiego grona kilku państw na świecie posiadających zdolność produkowania tego typu rakiet, które ze względu na swoją ogromną prędkość są znacząco trudniejsze do zestrzelenia.

Prace nad pociskami hipersonicznymi - czyli osiągającymi co najmniej pięciokrotność prędkości dźwięku - prowadzone są obecnie przez wszystkie największe potęgi wojskowe. Jednak tylko kilka państw posiada już lub testuje własne pociski tego typu. To przede wszystkim Rosja - która jako pierwsza użyła pocisków hipersonicznych bojowo - oraz Chiny i Stany Zjednoczone.

Rakieta hipersoniczna Indii

Teraz do tego wąskiego grona dołączają Indie, które w niedzielę poinformowały o przeprowadzeniu udanego testu rakiety produkcji krajowej. Opracowana przez podlegającą indyjskiemu Ministerstwu Obrony jednostkę badawczo-rozwojową Defence Research and Development Organisation (DRDO), ma być zdolna do uderzania w cele oddalone o ponad 1500 kilometrów.

Wystrzelenie rakiety nastąpiło dzień wcześniej z Wyspy Doktora Abdula Kalama u wschodnich wybrzeży Indii. "Dane zebrane podczas lotu potwierdzają zakończone sukcesem manewry końcowe i uderzenie (w cel) z wysokim stopniem precyzji", poinformowano w oficjalnym komunikacie, nie przekazując jednak żadnych innych danych dotyczących rakiety, w tym jej nazwy.

Indyjski minister obrony Rahnath Singh opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie i nagranie z testu, nazywając go "kamieniem milowym" i "historycznym osiągnięciem". "To historyczna chwila i to wielkie osiągnięcie, które umieszcza nas w grupie wybranych państw posiadających zdolności w tak krytycznej i zaawansowanej technologii wojskowej" - stwierdził.

Broń hipersoniczna - co to

Globalny wyścig w celu opanowania technologii pocisków hipersonicznych wynika z unikalnych możliwości, jakie mają one zapewniać. Amerykański koncern zbrojeniowy Lockheed Martin na swojej stronie internetowej nazywał je "zmieniającymi zasady gry" w obszarze bezpieczeństwa narodowego.

Co najmniej pięciokrotna prędkość dźwięku osiągana przez pociski hipersoniczne sprawia, że znacznie trudniej się przed nimi bronić - jest mniej czasu na reakcję, a systemy przeciwrakietowe mają większe trudności z trafieniem. Z tego powodu broń hipersoniczna może umożliwiać "uderzenia dalekiego zasięgu przeciwko odległym, bronionym lub krytycznym-czasowo (takim, przy którym szybkość uderzenia ma krytyczne znaczenie - red.) zagrożeniom (takim jak mobilne wyrzutnie rakietowe) - wyjaśniał to w sierpniowym raporcie do amerykańskiego kongresu były szef Dowództwa Strategicznego USA (USSTRATCOM) John E. Hyten.

