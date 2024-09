Nowy sposób na znalezienie miłości. Wywołał chaos w supermarketach

O co chodzi z ananasem

Hiszpańska korespondentka BBC odnotowuje, że wraz ze wzrostem popularności trendu doszło do niezwykłych, a niekiedy niepokojących zdarzeń. W Madrycie pojawiły się doniesienia o grupach nastolatków pchających wieczorami wózki po sklepach, nie kupując żadnych produktów. Pewien mężczyzna z okazji swojego wieczoru kawalerskiego został przebrany przez przyjaciół za gigantycznego ananasa i wysłany do sklepu. W Bilbao policja została wezwana do supermarketu Mercadona w godzinach 19.00-20.00 z powodu zdarzających się tam bójek. Obyło się jednak bez interwencji.

Ludzie bardziej chcą się śmiać niż flirtować

Sama Vivy Li w rozmowie z "S Moda" odniosła się do zamieszania, jakie powstało po opublikowaniu przez nią filmu. - Bardzo mi się to podoba. Muszę przyznać, że w życiu bym sobie nie wyobrażała, że coś takiego się zadzieje. Chociaż mam na koncie filmy wirusowe, żaden nie wywarł aż takiego wpływu. Myślę, że ostatecznie w tym żarcie, choć kryje się za nim pragnienie miłości, zwyciężyło poszukiwanie humoru. Ludzie bardziej chcą się śmiać niż flirtować. Ale jestem pewna, że są już tacy, którzy będą się łączyć w pary w Mercadonie i że w efekcie ten trend się utrwali. Jak przyznaje, sama swoim wideo nawiązała do nagrania z 2017 roku, kiedy to Włoszka o imieniu Lea poszła do programu Pierwsze Randki, aby znaleźć partnera. To ona wyjaśniła prowadzącym show, że za radą matki chodzi do Mercadony, aby poznawać mężczyzn. - Istnieje dokładny czas, kiedy wszyscy single idą na zakupy, między 19:00 a 20:00. Musisz iść, kiedy wszyscy single robią zakupy. Wiesz, że są singlami, bo mają w wózku piwo i frytki - mówiła.