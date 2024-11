Samolot ostrzelany podczas próby lądowania. Lot przekierowano do innego państwa

Podczas podejścia do lądowania w haitańskiej stolicy Port-au-Prince doszło do ostrzału samolotu. Poniedziałkowy lot z Fort Lauderdale na Florydzie w Stanach Zjednoczonych został przekierowany na lotnisko na Dominikanie - opisał portal dziennika "Miami Herald". Samolot wylądował bezpiecznie na lotnisku w Santiago de los Caballeros.

"Miami Herald" zrelacjonowało, że po odstrzelaniu samolotu ranna została stewardessa, natomiast, jak zapewniono, nie ucierpiał żaden z pasażerów. W komunikacie prasowym linii lotniczych poinformowano, że firma pracuje nad koordynacją lotów powrotnych pasażerów do Fort Lauderdale. Wszystkie loty do haitańskich miast Port-au-Prince oraz Cap-Haitien zostały zawieszone.

Do poniedziałkowego ostrzału doszło kilka godzin przed zaprzysiężeniem przez rządzącą Radę Prezydencką Haiti nowego premiera, biznesmena Alixa Didiera Fils-Aime. Wcześniej ze stanowiska odsunięto Garry'ego Conille'a w rozporządzeniu wykonawczym, które wyciekło w niedzielę i zostało opublikowane rano w poniedziałek na profilu na koncie X Rady.

Zmiana premiera to kolejny cios dla stabilności politycznej kraju, borykającego się z poważnym kryzysem bezpieczeństwa. Zbrojne bandy kontrolują większość stolicy i poszerzają swoje wpływy w okolicznych regionach, co pogłębia zapaść gospodarczą, przyczyniło się do głodu, śmierci tysięcy i przesiedlenia setek tysięcy osób.