Świat Gerhard Schroeder na urodzinach Władimira Putina. "Hańba dla Niemiec" Oprac. Justyna Sochacka |

Władimir Putin spotkał się z Gerhardem Schroederem podczas jego wizyty w Moskwie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: kremlin.ru

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Odnosząc się do wizyty Schroedera w Moskwie, deputowana Zielonych do Bundestagu Katrin Dagmar Goering-Eckardt napisała na platformie X: "Hańba dla Niemiec. Zdrada Europy. Niedźwiedzia przysługa dla pokoju".

Europarlamentarzysta chadeckiej CDU Dennis Radtke zauważył ironicznie, że były kanclerz jest zbyt chory, by zeznawać przed komisją śledczą, ale wystarczająco sprawny, by pojechać do Moskwy i spotkać się z Putinem. "Cudowne uzdrowienie Gerharda Schroedera w stylu Rasputina" - skwitował.

W 2025 roku Schroeder wielokrotnie odwoływał składanie zeznań przed komisją śledczą w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, badającej okoliczności powstania gazociągu Nord Stream 2.

"To zdrada Europy i własnego kraju. Kto publicznie i ostentacyjnie podaje Schroederowi rękę, chce w ten sposób wysłać wyraźny sygnał" - ocenił natomiast Roderich Kiesewetter, deputowany CDU i członek parlamentarnej komisji spraw zagranicznych.

W ostrych słowach wizytę byłego szefa rządu w Moskwie skrytykował też tabloid "Bild". Spotkanie Schroedera z Putinem uznał za "haniebne" i nazwał "skandalem".

Na kanale Wiadomości z Kremla w serwisie Telegram pojawiły się wspólne zdjęcia Putina ze Schroederem. "Prezydent zaprosił swojego starego przyjaciela do domu" - czytamy w opisie. Jak dodano, były kanclerz Niemiec był obecny w czasie świętowania urodzin Putina.

Gerhard Schroeder i Władimir Putin (zdjęcie z 7 października 2026) Źródło zdjęcia: kremlin.ru

Były kanclerz Niemiec i interesy w Rosji

Agencja dpa informowała na początku października, że Schroeder został członkiem rady nadzorczej rosyjskiej sieci supermarketów Hyberglobus. W środę polityk SPD odwiedził jeden z oddziałów tej sieci w Moskwie, a także - jak poinformował Kreml - został przyjęty przez Putina, który tego dnia obchodził 74. urodziny.

Schroeder kierował rządem Niemiec w latach 1998-2005. Jako kanclerz uzgodnił z Putinem budowę gazociągu Nord Stream. Po odejściu z polityki objął funkcje w spółce Nord Stream oraz w rosyjskim koncernie energetycznym Rosnieft. Jego bliskie powiązania z Putinem i zaangażowanie na rzecz rosyjskich firm energetycznych są od lat przedmiotem krytyki.

Po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku Schroeder wielokrotnie spotykał się z Putinem.