"Moment prawdy" we Francji. Ważą się losy rządu

Parlament we Francji debatuje nad wnioskiem o wotum nieufności wobec rządu Michela Barniera. Jak pisze BBC, spodziewany upadek gabinetu pogłębiłby niepewność polityczną, panującą w kraju od czasu przedterminowych wyborów w lipcu, które nie dały większości żadnej formacji.

Złożono dwa wnioski o wotum nieufności - zrobiła to lewica oraz skrajna prawica. Jeśli jeden z wniosków zostanie przyjęty przez izbę, będzie to oznaczać upadek rządu po zaledwie trzech miesiącach od objęcia urzędu przez 73-letniego Barniera na początku września.

Byłby to też pierwszy raz od 1962 roku, kiedy francuski rząd zostałby obalony za pomocą wotum nieufności.

"Dotarliśmy do momentu prawdy"

- Dotarliśmy do momentu prawdy - oceniła z mównicy liderka skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen . - Stało się jasne, że po prostu kierujesz rządem pozbawionym demokratycznej legitymacji - dodała, zwracając się do Barniera.

Mówił też, że wykorzystana przez Barniera specjalna procedura do przeforsowania ustawy budżetowej bez głosowania jest "opcją preferowaną słabych rządów".

Skąd wnioski o wotum nieufności wobec rządu

Jak pisze BBC, jego decyzja wynikała z tego, iż wiedział, że nie ma szans na uzyskanie głosów opozycji, których potrzebowałby do przyjęcia legislacji.

W reakcji na to partie opozycyjne złożyły wnioski o wotum nieufności. Pierwszy wniosek o wotum nieufności wniosło ponad 180 deputowanych lewicowego Nowego Frontu Ludowego (NFP). Drugi wniosek to inicjatywa skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego (RN) i grupy prawicowych posłów pod wodzą Erika Ciottiego, nienależących do RN, ale wspierających tę partię. Podpisało się pod nim 140 deputowanych.