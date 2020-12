Pożar w czasie tankowania. Stacja benzynowa w płomieniach, z auta wiele nie zostało

Do zdarzenia doszło w piątek po południu na stacji benzynowej w hrabstwie Miami-Dade w stanie Floryda. Remberto Morejon tankował swój samochód, gdy dostrzegł pod pojazdem płomienie. Natychmiast rzucił się do ucieczki.

To, co pozostało z jeepa, zostało odholowane

Przybyłym na miejsce strażakom szybko udało się ugasić pożar. Zniszczenia były jednak znaczne. Płomienie doszczętnie strawiły jeepa Morejona, uszkodziły dystrybutor oraz stopiły dach stacji. W zdarzeniu nikt nie został ranny. Właściciel samochodu zapewniał, że czuje się dobrze. To, co pozostało z jego auta, zostało odholowane. - Dzięki Bogu nic mi się nie stało, ale jest mi przykro z powodu tego, co się wydarzyło - powiedział mężczyzna.