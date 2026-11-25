Świat Eksplozje w USA. Armia przeprowadziła w stanie Iowa detonację niebezpiecznego ładunku Oprac. Sebastian Zakrzewski |

Wybuch w Middletown w stanie Iowa Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Eksplozje były słyszalne po godz. 16 czasu polskiego (godz. 9 czasu lokalnego). O tej godzinie amerykańska armia planowała kontrolowaną detonację materiałów wybuchowych. W fabryce amunicji, w której przeprowadzono operację, znajdowało się 68 beczek zawierających silnie wybuchowy i toksyczny zdegradowany azydek ołowiu. Według armii detonacja była jedyną możliwością na pozbycie się ładunku, który groził samozapłonem w związku z utratą stabilności.

Jak relacjonował na antenie TVN24 korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona, wydano nakaz ewakuacji osób w promieniu ośmiu kilometrów od miejsca eksplozji.

Agencja Reuters opublikowała zdjęcia nieopodal miejsca eksplozji. Widać na nich unoszące się w oddali kłęby dymu.

Dym unoszący się w okolicy miejscowości Middletowny w stanie Iowa Źródło zdjęcia: Reuters

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump kilkanaście minut po zdarzeniu napisał w serwisie Truth Social, że według pierwszych doniesień z Iowy "działania podjęte przez armię w celu ograniczenia skutków znacznie przerosły oczekiwania".

Według prognoz armii eksplozja może spowodować powstanie chmury zawierającej cząsteczki ołowiu, która może rozprzestrzenić się na odległość nawet około 160 kilometrów. Przewiduje się, że skutki detonacji mogą dotknąć tysięcy mieszkańców oraz około 350 gospodarstw rolnych.

Niepokój wśród lokalnej społeczności

Armia informowała już w poniedziałek, że przeprowadzi detonację materiału. Wcześniej federalny sąd apelacyjny uchylił tymczasowy zakaz przeprowadzenia tej operacji. Plan wywołał duże zaniepokojenie w całym stanie Iowa. Mieszkańcy obawiali się między innymi katastrofy ekologicznej.

Jak zapowiedzieli przedstawiciele władz, by ograniczyć skutki eksplozji i maksymalnie zapobiec rozprzestrzenianiu się cząsteczek ołowiu, zostały wdrożone środki bezpieczeństwa. Wśród nich wymienili między innymi bariery wodne oraz systemy rozpylania mgły wodnej.

Zakłady w Middletown to jedna z największych fabryk amunicji w Ameryce. Działają od lat 40. XX wieku. Groźny materiał był w nich składowany od kilkudziesięciu lat.

Robert Cekada, dyrektor Biura ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych (ATF) poinformował, że wojsko zrezygnowało ze stosowania azydku ołowiu około 15 lat temu. Związek ten był wcześniej wykorzystywany w zapalnikach i innych elementach amunicji. Niektóre zapasy tej substancji mają już ponad 60 lat.