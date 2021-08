Minister obrony Kazachstanu podał się do dymisji po eksplozjach w składzie amunicji

Szef sztabu generalnego sił zbrojnych Kazachstanu Murat Bektanow został nowym ministrem obrony tego kraju. Zastąpi na stanowisku Nurłana Jermekbajewa, który podał się do dymisji w związku z eksplozjami w wojskowym składzie amunicji.

Do serii wybuchów w składzie z amunicją jednostki wojskowej w obwodzie żambylskim na południu Kazachstanu doszło 26 sierpnia. Początkowo informowano o 60 rannych, jednak w kolejnych dniach zaczęła rosnąć liczba ofiar śmiertelnych. Jak podała kazachska sekcja Radio Swoboda, w wyniku eksplozji zginęło 15 osób, w tym żołnierze, strażacy i pracownicy ministerstwa do spraw sytuacji nadzwyczajnych.

Według władz obwodu żambylskiego skutki wybuchów to zniszczonych ponad 100 budynków mieszkalnych, kilkanaście obiektów handlowych i trzy szkoły. Z okolicznych wsi ewakuowano setki osób. Przyczyna pojawienia się ognia, który doprowadził do wybuchów, wciąż nie jest znana. W niedzielę lokalne władze podały, że w składzie amunicji doszło do kolejnej eksplozji, ale tym razem obyło się bez ofiar.