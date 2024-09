"Dotyka prawie całą populację". Wstrząsający raport o Strefie Gazy

Odbudowa będzie kosztować dziesiątki miliardów dolarów

- Nie wiemy, jaki będzie rozmiar zniszczeń, zanim to wszystko się zatrzyma. Jednak dane, którymi obecnie dysponujemy, wskazują, że będą to dziesiątki miliardów, a może nawet więcej - powiedział szef koordynacji pomocy dla Palestyńczyków z ramienia UNCTAD, Mutasim Elagraa, jeden z autorów raportu.

Z raportu wynika, że skutki gospodarcze konfliktu są w Strefie Gazy katastrofalne. Produkt krajowy brutto tego palestyńskiego terytorium spadł o 81 procent w ostatnim kwartale 2023 roku, co doprowadziło do spadku o 22 procent w całym roku.

"Do połowy 2024 roku gospodarka Strefy Gazy skurczyła się do mniej niż jednej szóstej poziomu z 2022 roku" - stwierdza UNCTAD i wylicza, że do początku 2024 roku od 80 do 96 procent aktywów rolnych w Strefie Gazy - w tym systemy irygacyjne, obiekty hodowlane, sady, maszyny i obiekty magazynowe - zostało zdewastowanych, "co pogorszyło i tak już wysoki poziom braku bezpieczeństwa żywnościowego".