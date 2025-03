Trump o rozmowie z Putinem. Napisał o szczegółach

Donald Trump grozi Moskwie. Rosjanie odbili Sudżę w obwodzie kurskim Źródło: Anna Czerwińska/Fakty TVN

"Wczoraj odbyliśmy bardzo dobre i produktywne rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem" - przekazał prezydent USA Donald Trump. Dodał, iż "jest bardzo duża szansa, że wojna w końcu dobiegnie końca".

"Wczoraj odbyliśmy bardzo dobre i produktywne rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i jest bardzo duża szansa, że ​​ta okropna, krwawa wojna w końcu dobiegnie końca - ale w tej chwili tysiące ukraińskich żołnierzy jest całkowicie otoczonych przez rosyjskie wojsko i znajduje się na bardzo złej i niebezpiecznej pozycji" - napisał w piątek na swojej platformie Truth Social Donald Trump.

"Gorąco prosiłem prezydenta Putina o oszczędzenie ich życia" - dodał. "Byłaby to okropna masakra, jakiej nie widziano od II wojny światowej. Niech Bóg błogosławi ich wszystkich!!!" - napisał.

Trump nie rozmawiał osobiście z Putinem

Po tym, jak Donald Trump zamieścił wpis, nie było jasne, czy rozmawiał bezpośrednio z przywódcą Rosji, czy odniósł się do rozmowy Putina i jego doradców. W piątek po godzinie 15 czasu polskiego Biały Dom poinformował, że Trump nie rozmawiał osobiście z Putinem, a wpis odnosił się do czwartkowej rozmowy przywódcy Rosji z wysłannikiem prezydenta USA do spraw Bliskiego Wschodu Stevem Witkoffem.

Wysłannik Trumpa rozmawiał z Władimirem Putinem

W czwartek późnym wieczorem wysłannik prezydenta USA do spraw Bliskiego Wschodu Steve Witkoff rozmawiał z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Spotkanie potwierdził w piątek rzecznik Kremla Dimitrij Pieskow, który odnosząc się do dalszych rokowań na temat zakończenia wojny w Ukrainie, stwierdził, że "z pewnością istnieją powody do ostrożnego optymizmu".

Pieskow przekazał, że zasadniczo Rosja popiera amerykańskie stanowisko w sprawie rozejmu, ale zarazem chce "doprecyzowania pewnych kwestii". Nie wyjaśnił, czego dotyczą wątpliwości władz Rosji. Stwierdził jedynie, że rosyjski przywódca zadał amerykańskiemu gościowi "kilka pytań, na które należy odpowiedzieć wspólnie". - Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale mimo to prezydent wyraził solidarność ze stanowiskiem pana Trumpa - oświadczył.

Spotkanie było konsekwencją wtorkowych rozmów amerykańskiej i ukraińskiej delegacji w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej. Strona ukraińska wyraziła gotowość przyjęcia propozycji Stanów Zjednoczonych dotyczącej wdrożenia natychmiastowego, 30-dniowego zawieszenia broni. We wspólnym oświadczeniu przekazano, że "USA zakomunikują Rosji, iż wzajemność ze strony Rosji jest kluczem do osiągnięcia pokoju".