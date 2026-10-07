Świat Donald Trump chce zbudować ośrodek prezydencki na swoim polu golfowym Oprac. Filip Czerwiński |

Policja przed polem golfowym Donalda Trumpa w West Palm Beach (nagranie z września 2024) Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: M.A.P. Photos/Shutterstock

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Według planu Trumpa część jego klubu golfowego w West Palm Beach zostałaby przekształcona na stałe w prezydencki ośrodek wypoczynkowy, wzorowany na rezydencji Camp David - podał "The Washington Post".

Miejsce miałoby gościć zagranicznych przywódców oraz przyszłych prezydentów USA. Mogłoby też służyć do organizowania międzynarodowych szczytów oraz zakwaterowania prezydentów podczas ich urlopów na Florydzie. Taką propozycję przedstawił władzom hrabstwa Palm Beach prawnik reprezentujący Trump International Golf Club.

Przyszli prezydenci mieliby również otrzymywać bezpłatne członkostwo w klubie Trumpa - napisał "The Washington Post".

Wejście do Trump International Golf Club – prywatnego klubu golfowego należącego do prezydenta Donalda Trumpa. Obiekt znajduje się w West Palm Beach na Florydzie Źródło zdjęcia: M.A.P. Photos/Shutterstock

Trump ma pokryć koszty z własnej kieszeni

"Tak jak Camp David, zamek Windsor czy Pałac Elizejski są znane na całym świecie, tak samo znane będzie pole golfowe prezydenta w hrabstwie Palm Beach" - napisał w ubiegłym miesiącu w liście do miejscowych władz Harvey Oyer, prawnik reprezentujący klub golfowy Trumpa.

Camp David, ośrodek prezydencki położony około 100 kilometrów na północ-północny zachód od Waszyngtonu Źródło zdjęcia: Bettmann/Contributor/Getty Images

Oyer zwrócił się do władz hrabstwa, będącego właścicielem ziemi, na której znajduje się pole golfowe, o przekazanie części tego terenu rządowi federalnemu. Zadeklarował, że Trump pokryje koszty budowy prezydenckiej rezydencji oraz niezbędnych obiektów na tym terenie.

Prawnik przekazał, że budowa nie zostanie ukończona przed końcem kadencji Trumpa, dlatego projekt będzie stanowił "prezent" dla jego następców. Według doniesień dziennika władze hrabstwa poważnie rozważają tę propozycję.

Wejście do Trump International Golf Club – prywatnego klubu golfowego należącego do prezydenta Donalda Trumpa. Obiekt znajduje się w West Palm Beach na Florydzie (zdjęcie wykonano 22 lutego 2019 roku) Źródło zdjęcia: M.A.P. Photos/Shutterstock

Klub Trumpa nadal pozostawałby własnością firmy należącej do rodziny Trumpów i prawdopodobnie czerpałby większe zyski w przypadku wdrożenia planu.

Jak zauważył dziennik, byłaby to kolejna zmiana związana z Trumpem wprowadzana w okolicy, która zmienia się pod wpływem ruchu MAGA: zwolennicy Trumpa tłumnie przybywają do jego posiadłości Mar-a-Lago na wydarzenia polityczne i spotkania networkingowe. Lotnisko i droga w pobliżu pola golfowego zostały nazwane na jego cześć.