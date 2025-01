Nowe dane przedstawiło w piątek chińskie Narodowe Biuro Statystyk. W 2024 roku po raz trzeci z rzędu liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzeń - zmarło 10,93 mln Chińczyków, a urodziło się 9,54 mln. Oznacza to, że populacja kraju zmniejszyła się o 1,39 mln ludzi i obecnie wynosi 1,408 mld.

Demografia Chin

W obliczu kryzysu demograficznego chińskie władze starają się zachęcać młodych do posiadania dzieci. Liczba urodzeń w zeszłym roku wzrosła względem 2023 roku (wówczas było to 9,02 mln), ale zdaniem ekspertów nie zatrzyma to negatywnego trendu spadającej populacji, który utrzymuje się od dekad i jest wynikiem m.in. polityki jednego dziecka z lat 1980-2015. Zeszłoroczny wzrost wynika bowiem ze wzrostu liczby małżeństw w 2023 roku, a w 2025 roku ich zdaniem należy się spodziewać kolejnego spadku urodzeń.