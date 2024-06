Po czwartkowej debacie między Joe Bidenem i Donaldem Trumpem w Partii Demokratycznej wybuchła panika - komentują amerykańskie media. Jak donoszą, działacze partii rozważają, czy nie zwrócić się do prezydenta o wycofanie z wyścigu wyborczego. - To nie była najlepsza noc Joe Bidena - wtórował tym głosom korespondent "Faktów" TVN w USA Marcin Wrona.

"Panika" w Partii Demokratycznej

- Zaczęła się ona od pierwszych minut debaty i jest kontynuowana. Dotyczy partyjnych strategów, dotyczy oficjeli, dotyczy sponsorów. Rozmawiają oni teraz o występie prezydenta, który uważają za żałosny (...) i rozmawiają o tym, co powinni z tym zrobić. Niektóre z tych rozmów mówią o tym, czy powinni pójść do Białego Domu i poprosić prezydenta o wycofanie się - relacjonował King.

Debata Biden-Trump. "Nie byłoby mnie tutaj, gdyby Joe Biden był dobrym prezydentem"

- To było bolesne. Kocham Joe Bidena, pracowałem dla niego (...) Ale on stał dziś przed sprawdzianem, by odnowić zaufanie kraju i elektoratu i tego nie zrobił. I myślę, że wielu ludzi będzie chciało, by objął inny kurs. Wciąż jesteśmy daleko od konwencji i wciąż jest czas, by partia wymyśliła inną drogę naprzód - powiedział publicysta i działacz Van Jones.