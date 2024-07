Thomas Matthew Crooks, strzelec, który podjął próbę zamachu na byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, napisał przed atakiem na popularnej platformie gier Steam, że "13 lipca będzie dniem mojej premiery, obserwujcie, jak to się rozwinie" - powiedziało CNN źródło zaznajomione ze sprawą.

Śledczy próbują dowiedzieć się więcej o tym, co Thomas Matthew Crooks robił w dniach i godzinach poprzedzających próbę zamachu na byłego prezydenta USA , do której doszło w sobotę 13 lipca.

Na popularnej platformie gier Steam Crooks napisał przed atakiem, że "13 lipca będzie dniem mojej premiery, obserwujcie, jak to się rozwinie". Źródło CNN nie sprecyzowało daty wpisu, ani tego, czy były inne wpisy zamieszczone przez Crooksa.

Co sprawca robił przed zamachem?

Jak czytamy, obiekt dysponuje miejscem z którego trenować można strzały na odległość do około 180 metrów. Tymczasem Crooks strzelał do Trumpa z odległości około 120 metrów.

Następnego ranka, w dzień zamachu, Crooks udać miał się do jednego z supermarketów, gdzie kupił drabinę. Śledczy, na których powołuje się CNN, uważają, że użył tej drabiny, by wspiąć się na budynek, z którego później oddał strzały do Trumpa.