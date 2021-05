Podrobione dokumenty, przejęty fundusz emerytalny? Prokuratura bada "sygnały" o korupcji w rządzie Borisowa

Do bułgarskiej prokuratury napływa wiele sygnałów, które musimy sprawdzać - oznajmiła w niedzielę jej rzeczniczka Sijka Milewa. Dotyczą one korupcji i wywierania presji na przedsiębiorców przez przedstawicieli rządu ustępującego premiera Bojko Borisowa i zbliżonych do niego biznesmenów.