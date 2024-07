Netanjahu wyraził też nadzieję na owocną współpracę z Bidenem w ostatnich miesiącach jego urzędowania. - Mamy wiele do omówienia - powiedział amerykański prezydent.

Biden i Netanjahu nie odpowiedzieli na liczne pytania prasy i przeszli do zamkniętej części spotkania.

To ich pierwsze osobiste spotkanie od czasu, gdy prezydent USA odwiedził Izrael kilka dni po ataku Hamasu 7 października 2023 roku, w którym zginęło blisko 1200 osób, co rozpoczęło wojnę w Strefie Gazy. Trwające starania o wynegocjowanie zawieszenia broni w konflikcie i uwolnienie porwanych podczas ataku izraelskich zakładników są głównym punktem rozmów.

- To były ciężkie negocjacje, uczyniliśmy w nich postęp, ramy umowy są gotowe. Musimy teraz uzgodnić ostateczne różnice i osiągnąć porozumienie - wyjaśnił rzecznik amerykańskiej dyplomacji Matthew Miller, cytowany przez portal Times of Israel.

Harris: nie będę milczeć

Netanjahu spotkał się również z Kamalą Harris, wiceprezydentką i niemal pewną kandydatką Partii Demokratycznej w listopadowych wyborach prezydenckich. Harris deklaruje, że w sprawie Izraela i Gazy ma poglądy takie same jak Biden, jednak zdaniem wielu obserwatorów jest bardziej krytyczna wobec Izraela niż urzędujący prezydent.

- Izrael ma prawo do obrony, ale znaczenie ma to, jak je realizuje. Wyraziłam swoje poważne zaniepokojenie tragiczną sytuacją humanitarną w Strefie Gazy - przekazała Harris dziennikarzom po ponad 40-minutowej rozmowie z izraelskim premierem.

- To, co się tam dzieje jest druzgocące, nie możemy odwracać oczu od tych tragedii. To cierpienie nie może nas sparaliżować; nie będę milczeć - podkreśliła