Świat Atak na policyjny punkt kontrolny w Pakistanie. Nie żyje 11 osób

Dera Ismail Khan w Pakistanie Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: GoogleMaps

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Celem ataku zamachowca był policyjny punkt kontrolny w Dera Ismail Khan, dystrykcie prowincji Chajber Pasztunchwa.

Zginęło 11 osób, a 30 jest rannych. Bilal Faizi, rzecznik służb ratunkowych prowincji, przekazał, że stan części poszkodowanych jest krytyczny.

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Ataki w Pakistanie

Odpowiedzialność za atak wzięli na siebie pakistańscy talibowie, znani jako Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP).

W ostatnich latach w Pakistanie odnotowano wzrost liczby ataków przeprowadzanych przez bojowników. Do wielu z nich przyznały się TTP oraz zdelegalizowana Armia Wyzwolenia Beludżystanu (BLA) - separatystyczne ugrupowanie działające głównie w sąsiedniej prowincji Beludżystan.

TTP to organizacja odrębna od afgańskich talibów, którzy w 2021 roku powrócili do władzy w Afganistanie, jednak pozostaje z nimi w sojuszu. Chce obalenia rządu w Islamabadzie i zastąpienie go przez władze islamistyczne.

Według władz Pakistanu wielu przywódców i bojowników TTP znalazło schronienie w Afganistanie, i są w stanie chronić się tam po przeprowadzanych w Pakistanie zamachach. Kabul zaprzecza tym informacjom.