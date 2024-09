Amerykański astronauta ma radę dla Polaka. "To odmieni twoje życie"

Hoffman: prywatne loty kosmiczne źródłem innowacji

Rada dla polskiego astronauty

- Każdemu, kto szykuje się do lotu w kosmos, mogę poradzić, żeby się dobrze bawił, naprawdę cieszył tą szansą, bo jest to rzecz unikatowa. To odmieni twoje życie, zobaczysz i doświadczysz rzeczy, o których nigdy nie miałeś pojęcia – zapewnił.

Amerykański astronauta podkreślił, że NASA wysyła ludzi w kosmos jednak przede wszystkim w celu wykonania konkretnych zadań. – Ale kiedy byłem tam na spacerze w przestrzeni kosmicznej zawsze starałem się zostawić odrobinę swojej świadomości, aby tego doświadczyć i się zachwycić: jakie to jest cudowne, jakie to jest niesamowite, co robię – wskazał.

- Słyszałem o ludziach, którzy wracali ze spacerów w kosmosie i byli tak skoncentrowani, żeby zrobić to, co im kazano, co jest ważne, że w ogóle zapominali, żeby się bawić, cieszyć tym, jak cudowne jest to doświadczenie. Więc czeka cię niesamowita rzecz, daj temu chwilę dla siebie, bo odmieni to twoje życie i oczywiście dbaj o siebie, pilnuj się, bo najważniejsza rzecz to jest bezpieczeństwo – zwrócił się do polskiego astronauty.