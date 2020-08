Z Niemiec ma ruszyć transport po Nawalnego

W nocy z czwartku na piątek z Berlina ma wystartować niemiecka lotnicza karetka pogotowia, która zabierze jednego z liderów rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego - poinformowała fundacja Cinema for Peace organizująca transport rosyjskiego działacza do Niemiec.

Stan Nawalnego oceniany jako stabilny

Nawalny stracił przytomność na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy. Samolot awaryjnie lądował w Omsku i polityk został przewieziony do tamtejszego szpitala. Lekarze walczą o jego życie. Jego stan w czwartkowy wieczór był określany jako ciężki, ale stabilny.

W lipcu 2019 roku Nawalny trafił do szpitala w Moskwie z objawami ostrej reakcji alergicznej. Przewieziono go wówczas do szpitala z aresztu, gdzie odbywał karę administracyjną. Wówczas polityk nie wykluczał, że próbowano go otruć.